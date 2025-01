Das Stammwerk in Untertürkheim ist das Herz von Mercedes. Dort wurden im Lauf von 120 Jahren keineswegs nur Autos produziert. Der Konzern hatte einst sogar eine Limonade im Programm – warum?

Peter Stolterfoht 08.01.2025 - 11:12 Uhr

Die Geschichte des Autokonzerns Mercedes beginnt kurios. Und damit ist nicht gemeint, dass Gründer Gottlieb Daimler als Sohn eines Bäcker- und Gastwirtehepaars in Schorndorf zur Welt kommt. Sondern dass er als solcher den Namen Gottlieb Däumler trägt. Wie kam es also, dass nicht Däumler-Benz, sondern Daimler-Benz in die Geschichte einging?