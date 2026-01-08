Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene Vertrag zur nuklearen Abrüstung läuft bald aus. Trump, der sich als Deal-Maker preist, gibt sich in einem Interview unbekümmert.
08.01.2026 - 23:24 Uhr
US-Präsident Donald Trump gibt sich angesichts des baldigen Auslaufens des Abrüstungsvertrags New Start gelassen. „Wenn er ausläuft, läuft er aus“, sagte er in einem Interview der „New York Times“. Der 2010 zwischen den USA und Russland geschlossene Vertrag zur nuklearen Abrüstung läuft im kommenden Monat aus.