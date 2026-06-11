About Pop Festival Stuttgart: Die Stadt ist der Star – 10 Tipps fürs Stuttgarter Festival About Pop

Wie viel Pop passt in zwei Tage? Wenn’s nach dem Festival About Pop geht, eine ganze Menge. Am Freitag auf dem Wizemann-Areal und am Samstag über die ganze Stadt verteilt, finden über 200 Veranstaltungen statt: Konzerte, Lesungen, Diskussionen, Panels, aber auch Partys. In Zeiten, in denen überall zuerst bei der Kultur gespart wird, führt das ambitionierte Festival nicht nur vor, wie eng Popkultur und gesellschaftlicher Transformation miteinander verknüpft sind, sondern erkundet auch angrenzende Themen wie das Nachtleben (About Night), das Kino (About Film), die Kreativwirtschaft (About Next) und startet sogar eine eigene Jugendkonferenz (About Y). Für alle, die angesichts des vollen About-Pop-Programms Angst haben, den Überblick zu verlieren, haben wir einige Festival-Highlights ausgesucht.