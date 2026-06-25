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  4. Diese Feste und Events in Stuttgart fallen am Wochenende wegen Hitze aus

Absagen der Veranstalter Diese Feste und Events in Stuttgart fallen am Wochenende wegen Hitze aus

Absagen der Veranstalter: Diese Feste und Events in Stuttgart fallen am Wochenende wegen Hitze aus
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Unter anderem der Marktplatz hätte am Wochenende eigentlich im Zeichen der Kinder gestanden - doch aufgrund der Hitze wurde das Stuttgarter Kinderfest abgesagt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Bis fast 40 Grad soll es am Wochenende in Stuttgart geben – Grund für einige Veranstalter, geplante Feste und Events abzusagen. Ein Überblick.

Digital Desk: Nina Scheffel (nse)

Stuttgart schwitzt – und auch am Wochenende ist keine Abkühlung in Sicht. Im Gegenteil: Am Samstag kratzen die Temperaturen voraussichtlich knapp an der 40-Grad-Marke und auch am Sonntag bleibt es heiß. Das bewegt zahlreiche Veranstalter, die für das Wochenende Events und Feste geplant hatten, diese abzusagen. Der Grund: Vielerorts sind ausreichend Maßnahmen zur Abkühlung nicht umsetzbar – etwa weil Schattenplätze fehlen.

 

Wir geben einen Überblick darüber, welche Veranstaltungen am Wochenende nicht wie geplant stattfinden können.

Unter anderem aus Rohracker erreichte Stuttgarterinnen und Stuttgarter Mitte der Woche eine Absage-Benachrichtigung: Die für Samstag, 27. Juni, geplante Rohracker Hocketse in der dortigen Kelter findet nicht statt. „Leider musste diese Veranstaltung gestern – wie viele andere auch – wegen der zu erwartenden Hitze kurzfristig abgesagt werden“, heißt es seitens der Veranstalter.

Stadtteilfeste wegen extremer Hitze in Stuttgart abgesagt

Wegen der Hitzewelle abgesagt ist auch das geplante Stadtteilfest im Veielbrunnen im Neckarpark-Quartier in Bad Cannstatt. Das gaben die Veranstalter Anfang der Woche bekannt. Das Fest hätte auf dem Marga-von-Etzdorf-Platz stattfinden sollen – doch dort fehlt der Hitzeschutz. Schattenspendende, große Bäume oder Wasserquellen? Fehlanzeige. Vor rund fünf Jahren wurde der neu gestaltete Platz eröffnet, seitdem gibt es Kritik aufgrund des fehlenden Hitzeschutzkonzeptes.

Das Stadtteilfest am Veielbrunnen in Bad Cannstatt wurde abgesagt – ein paar kleine Bäume auf dem Marga-von-Etzdorf-Platz reichen bei der Hitze nicht aus, um Besucherinnen und Besucher ausreichend zu schützen. Foto: Max Kovalenko

Auch das für Sonntag geplante  Stuttgarter Kinderfest wurde in dieser Woche kurzfristig abgesagt. Grund für die Absage sei die extreme Hitze, teilte die Stadt Stuttgart mit. Auf den Veranstaltungsplätzen – dem Marktplatz, der Kirchstraße und dem Schillerplatz – gebe es nicht genug Schatten und Sonnenschutz. „Dieses schöne Fest muss leider ausfallen, weil es viel zu heiß wird. Wir wollen Kinder und Familien nicht zum Spielen auf den Marktplatz einladen, wenn dort Temperaturen von über 35 Grad herrschen“, sagte Maria Haller-Kindler, Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Veranstalter prüfen, ob das Stuttgarter Kinderfest auf einen neuen Termin nach den Sommerferien verlegt werden kann.

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Nicht nur Stadtfeste fallen der extremen Hitze dieser Tage zum Opfer – auch andere Events werden vorsichtshalber abgesagt. So auch der für Samstag geplante Tanztee im Theater Rampe am Marienplatz. „Leider müssen wir den Tanztee aufgrund der großen Hitze absagen“, heißt es seitens der Veranstalter. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch: Die Veranstaltung solle zu einem späteren Zeitpunkt jedoch nachgeholt werden.

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Auch Sport ist derzeit schweißtreibender als sonst – aus diesem Grund kann auch der geplante  Klinsmann-Cup auf dem Sportgelände der ASV Botnang nicht stattfinden. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag auf Nachfrage mit. Man habe sich mit dem Württembergischen Fußballverband (WFV) beraten und sich letztlich aufgrund der Hitze für eine Absage des Events entschieden. „Eine Verschiebung des Cups ist aufgrund des hohen organisatorischen Aufwands leider nicht möglich“, so der ASV-Vorsitzende Martin Brodbeck. Im nächsten Jahr solle der Cup dann wieder wie gewohnt stattfinden.

Der WLV hatte bereits darüber informiert, dass für das kommende Wochenende verbandsweit auch sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele aufgrund der extremen Temperaturen abgesagt werden müssen.

Eine Übersicht über Sommerfeste und Festivals, die am Wochenende trotz Hitze wie geplant stattfinden, finden Sie hier .

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