Die Landesregierung zeigt ein Video von Winfried Kretschmann in der Villa Reitzenstein – dort präsentiert der scheidende Ministerpräsident seine sportliche Seite.

Offiziell verabschiedet wurde er bereits, ganz raus aus der Villa Reitzenstein, der Residenz des scheidenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, ist Winfried Kretschmann aber noch nicht. Das zeigt ein Video, das die Landesregierung auf Instagram und Youtube veröffentlicht hat. In diesem führt Kretschmann durch die Hallen des Gebäudes in Stuttgart-Ost.

Er beginnt die Führung mit der Ahnengalerie, in der Kretschmanns Vorgänger hängen. „Man darf sich den Porträtisten selber aussuchen“, sagt er. Wer ihn malen soll, darüber verrät er allerdings nichts. Aber Kretschmann haben es ohnehin zwei andere Orte in der Villa ganz besonders angetan, wie er die Zuschauer wissen lässt.

Von Obama bis Arafat

Zum einen ist da die Bibliothek, der „schönste Raum“ im Haus, wie Kretschmann sagt. Stolz präsentiert er die Fotos, die dokumentieren, welche wichtigen Persönlichkeiten hier schon zu besuchen waren: Barack Obama oder Jassir Arafat.

Dann geht es in den Park der Villa. Kretschmann betont, den Park „ein paar mal im Jahr“ auch für die Bevölkerung geöffnet zu haben. „Der ganze Park ist prächtig angelegt“, sagt Kretschmann, „und der Park ist mir sehr ans Herz gewachsen.“

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Der Grund: Kretschmann mache hier jede Woche ein Mal Frühsport. In seinem Amt hocke man viel rum in Sitzungen – da sei es „einfach nötig, dass man sich ein bisschen fit hält.“ Kretschmann weist in dem Clip auf die sogenannte Papstbank. 5000 dieser Bänke seien gemacht und verkauft worden – eine fand ihren Weg in die Villa Reitzenstein. „Und hier mache ich dann meine Liegestützen.“

Kretschmann führt Liegestützen vor

Kretschmann zeigt sich von seiner sportlichen Seite, beugt sich über die Bank, und beginnt Wiederholungen. „40, zwei Mal 20“ sei sein Pensum. Jetzt, wo das Ende seiner Zeit in der Villa naht, wird er etwas nostalgisch: „Ich glaube, ich werde den Park extrem stark vermissen.“

Wann der genaue Auszugstermin sein wird, ist noch nicht bekannt. Kretschmann nachfolgen wird höchstwahrscheinlich Wahlgewinner Cem Özdemir (ebenfalls Grüne), der an diesem Mittwoch den Koalitionsvertrag mit der CDU vorgestellt hat. Möglichkeiten, sich in herausfordernden Zeiten körperlich fit zu halten, sind an seinem neuen Arbeitsplatz auf jeden Fall gegeben.