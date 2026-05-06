Die Landesregierung zeigt ein Video von Winfried Kretschmann in der Villa Reitzenstein – dort präsentiert der scheidende Ministerpräsident seine sportliche Seite.
06.05.2026 - 15:32 Uhr
Offiziell verabschiedet wurde er bereits, ganz raus aus der Villa Reitzenstein, der Residenz des scheidenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, ist Winfried Kretschmann aber noch nicht. Das zeigt ein Video, das die Landesregierung auf Instagram und Youtube veröffentlicht hat. In diesem führt Kretschmann durch die Hallen des Gebäudes in Stuttgart-Ost.