Abschied vom SGV Freiberg Marco Kehl-Gomez: „Die Stadt hat gegen uns gearbeitet“
Über vier Jahre war Marco Kehl-Gomez (34) das Gesicht des SGV Freiberg. Vor seinem Abgang nach Sandhausen kritisiert der Kapitän die Kommune und lobt seinen Coach.
Über vier Jahre war Marco Kehl-Gomez (34) das Gesicht des SGV Freiberg. Vor seinem Abgang nach Sandhausen kritisiert der Kapitän die Kommune und lobt seinen Coach.
Im letzten Heimspiel der Saison trifft Marco Kehl-Gomez in der Fußball-Regionalliga am Samstag mit dem SGV Freiberg ausgerechnet auf seinen neuen Club SV Sandhausen. Davor erzählt er von den bewegendsten Momenten, was ihn geärgert hat und dass er unbedingt zu seinem Abschied die drei Punkte gegen Sandhausen holen will.