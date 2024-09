Einen Tag früher als geplant ist die Absperrung am Schlossplatz abgebaut worden. Logistische Gründe haben zur kurzfristigen Vorverlegung der Öffnung um einen Tag geführt.

Sebastian Xanke Michael Werner und 12.09.2024 - 14:53 Uhr

Am Schluss ging es dann schneller als gedacht: Anders, als das zuständige baden-württembergische Finanzministerium unserer Zeitung noch am Mittwochnachmittag mitgeteilt hatte und anders als wir berichtet haben, wurde der Stuttgarter Schlossplatz nach rund dreimonatiger Sperrung nicht erst am Freitag, 13. September, geöffnet, sondern bereits an diesem Donnerstag. „Die Sicherheitsfirma schafft den Abbau der Zäune morgen nicht und nur heute, deshalb heute die Öffnung, einen Tag früher als geplant“, teilte ein Sprecher des Finanzministeriums, der sich selbst überrascht zeigte, unserer Zeitung am Donnerstagvormittag mit.