An diesem Sonntag stehen beide Mannschaften vor wichtigen Heimspielen. Kommt im Kampf gegen den Abstieg zudem eine unverhoffte Hilfe von außerhalb?
24.04.2026 - 15:00 Uhr
Sieben Spieltage noch in dieser Saison der Fußball-Landesliga – sieben Gelegenheiten für den TSV Plattenhardt und den MTV Stuttgart, im Tabellenkeller noch eine Wende herbeizuführen. Vor ihren Heimpartien an diesem Sonntag stehen beide auf Abstiegsplätzen. Kommt am Ende womöglich auch Hilfe aus einer Richtung, die bislang keiner auf dem Zettel hatte?