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  4. Team von Gianni Coveli wird durchgereicht – Oberliga-Abstieg nach Horror-Saison

Absturz des Göppinger SV Team von Gianni Coveli wird durchgereicht – Oberliga-Abstieg nach Horror-Saison

Absturz des Göppinger SV: Team von Gianni Coveli wird durchgereicht – Oberliga-Abstieg nach Horror-Saison
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Auch Ex-Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber konnte den Absturz des 1. Göppinger SV nicht verhindern. Foto: Pressefoto Baumann

Jetzt ist es amtlich: Der 1. Göppinger SV muss aus der Fußball-Oberliga absteigen. Damit wird der Traditionsclub von der Regionalliga in die Verbandsliga durchgereicht.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es wäre ein kleines Fußball-Wunder nötig gewesen und ohnehin hatten nur noch die Superoptimisten an den Klassenverbleib des 1. Göppinger SV in der Oberliga geglaubt. Seit Samstag seht definitiv fest: Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli stürzt in die Verbandsliga ab. Es ist der zweite Abstieg in Folge für den Traditionsclub von der Hohenstaufenstraße. Das 5:0 (3:0) gegen Schlusslicht FC Denzlingen (erster Heimsieg 2026) brachte am letzten Spieltag nichts mehr, da Türkspor Neckarsulm nach einem 1:3-Rückstand beim Karlsruher SC II zu einem 5:3 kam. Ex-Kickers-Stürmer Cristian Giles-Sanchez erzielte dabei vier Tore. Neckarsulm muss jetzt auf den Regionalliga-Aufstieg von Vizemeister VfR Mannheim hoffen, um drin zu bleiben.

 

Die Gründe für den Göppinger Absturz sind vielschichtig. Wie in solchen Fällen üblich, waren es nicht Schicksals Mächte, die den Club in den Abgrund trieben. Zum größten Teil selbst verschuldet, kam in dieser Horror-Saison so ziemlich alles Negative zusammen, was nur zusammen kommen konnte. Nach vier Spieltagen bekam der neue Trainer Mario Klotz den Laufpass.

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Die Co-Trainer Daniel Budak und Pavlos Osipidis übernahmen – ohne Erfolg. Sport-Geschäftsführer Gianni Coveli – davor seit 2014 Chefcoach beim GSV- kehrte auf die Trainerbank zurück. Er stabilisierte das in Abwehr und Mittelfeld mit regionalligaerfahrenen Spielern wie den Ex-Kickers-Profis Kevin Dicklhuber und Marcel Schmidts oder Bastian Frölich (früher SG Sonnenhof Großaspach) gespickte Team vor der Winterpause.

Saison zum Vergessen: GSV-Coach Gianni Coveli. Foto: IMAGO/Eibner

Was nach den Abgängen von Emmanuel McDonald (FSV Frankfurt), Henrik Selitaj (SGV Freiberg) und Tyron Profis (VFC Plauen/dort 16 Saisontore) vor der Saison und Mo Baroudi (während der Runde) fehlte, waren treffsichere Stürmer. Die Abschlussschwäche trug ihren Teil dazu bei, dass im Kalenderjahr 2026 der erneute Einbruch folgte. Bis zum letzten Heimspiel am letzten Spieltag gegen den FC Denzlingen gab es in 14 Spielen in diesem Jahr nur einen Sieg (bei neun ergatterten Punkten).

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Jetzt heißt die Frage: Wie geht es in der Verbandsliga weiter? So gut wie klar ist: Gianni Coveli wird in der neuen Saison das Team nicht mehr trainieren. Ein Nachfolger für den 55-Jährigen soll in den nächsten Tagen präsentiert werden. Ob und in welcher Funktion Coveli dem GSV erhalten bleibt, ist offen. Fest steht: Er hat einen gültigen Vertrag bis mindestens 2027.

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