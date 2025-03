Das Eis schmilzt – denn es wird abgetaut bei der Ludwigsburger Kunsteisbahn. Die Abtauparty steigt am Sonntag. Danach kommt der Ninja-Parcours.

Sandra Lesacher 12.03.2025 - 13:41 Uhr

Die Kunsteisbahn in Ludwigsburg geht für diese Saison in ihr letztes Wochenende: Am Sonntag, 16. März, beschließt eine Abtauparty das 46. Jahr ihres Bestehens. Von Mitte April an wird es über den Sommer dort wieder einen Ninja-Parcours geben.