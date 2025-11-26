Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt hat am Mittwochabend eröffnet. Neben bekannten Gesichtern halten aktuelle Trends Einzug auf dem Marktgelände. Die Eindrücke vom Eröffnungstag.
26.11.2025 - 20:39 Uhr
Der Wintertraum am Schlossplatz bringt bereits seit einer Woche Weihnachtsstimmung in die Stuttgarter Innenstadt, nun zieht auch der traditionelle Stuttgarter Weihnachtsmarkt nach. Am Mittwochabend eröffnete Oberbürgermeister Frank Nopper den Markt feierlich im Innenhof des Alten Schlosses in der Stadtmitte.