Ältere diskriminiert? Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd
Drei Mitarbeiterinnen klagen in München gegen die Bausparkasse. Es geht um Zahlungen, die ihnen aus Altersgründen verweigert werden. Zu Unrecht, meinen sie.
Betriebsjubiläen sind eigentlich eine erfreuliche Sache. Der Arbeitgeber freut sich über die langjährige Treue seiner Beschäftigten, der Arbeitnehmer oft über eine schöne Jubiläumsgabe. Besonders großzügig zeigte sich da die Landesbausparkasse (LBS) Süd, genauer: ihre Vorgängerinstitute in Baden-Württemberg und Bayern. Bis zu drei Monatsgehälter gab es für jahrzehntelange Zugehörigkeit. Das konnte sich schon mal auf 15 000 bis 20 000 Euro summieren.