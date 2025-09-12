 
  Wirtschaft

  Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd

Ältere diskriminiert? Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd

Ältere diskriminiert?: Prozess um Jubiläumsgaben bei LBS Süd
Ergebnis mehrerer Fusionen: die LBS Süd Foto: dpa

Drei Mitarbeiterinnen klagen in München gegen die Bausparkasse. Es geht um Zahlungen, die ihnen aus Altersgründen verweigert werden. Zu Unrecht, meinen sie.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Betriebsjubiläen sind eigentlich eine erfreuliche Sache. Der Arbeitgeber freut sich über die langjährige Treue seiner Beschäftigten, der Arbeitnehmer oft über eine schöne Jubiläumsgabe. Besonders großzügig zeigte sich da die Landesbausparkasse (LBS) Süd, genauer: ihre Vorgängerinstitute in Baden-Württemberg und Bayern. Bis zu drei Monatsgehälter gab es für jahrzehntelange Zugehörigkeit. Das konnte sich schon mal auf 15 000 bis 20 000 Euro summieren.

 

Nun aber sind die Jubiläumsgaben bei der LBS Süd zum Zankapfel geworden. Am nächsten Mittwoch wird sich das Arbeitsgericht München in einer Art Musterverfahren mit Klagen von drei treuen Mitarbeiterinnen der einstigen LBS Bayern beschäftigen, die 2023 mit der LBS Südwest zur LBS Süd fusionierte. Es geht um eine Dienstvereinbarung zwischen Vorstand und Personalrat, mit der die Institute beim Zusammenschluss ihre Regeln harmonisierten – auch die für die freiwilligen sozialen Leistungen.

Diskriminierung wegen des Alters?

Insgesamt wurden diese laut einer LBS-Sprecherin ausgeweitet, doch die „Jubiläumszuwendungen“ – so der offizielle Terminus – werden eingestellt. Aber nicht Knall auf Fall: Langjährig Beschäftigte erhalten eine vorgezogene Ausgleichszahlung, die sich am erdienten Anteil orientiert. In den Genuss der Gabe kommt indes nur, wer beim Jubiläum höchstens 65 Jahre alt ist; dies soll für mehrere hundert LBSler gelten. Ältere bis zum offiziellen Rentenalter von 67 Jahren gehen dagegen leer aus. Das soll gut drei Dutzend Beschäftigte betreffen, von denen sich etliche vor Gericht wehren.

Für die aus ihrer Sicht willkürliche Begrenzung sehen sie keinen sachlichen Grund. Es handele sich um einen Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und gegen das arbeitsrechtliche Verbot der Benachteiligung von Beschäftigten wegen ihres Alters. Zudem verstoße sie gegen die Grundsätze der LBS Süd, die sich gegen „jede Art von Diskriminierung“ wenden. Der Anwalt der Klägerinnen, Karl-Peter Pühler aus Köln, hält das Vorgehen der Landesbausparkasse für „unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt gerechtfertigt“. Das Arbeitsgericht München werde eine Ungleichbehandlung feststellen und den Betroffenen „die vorenthaltene Zahlung zusprechen“, zeigt er sich zuversichtlich.

Die „harte Haltung“ der LBS Süd verstehe er nicht, sagte Pühler unserer Zeitung. Mit einer sorgfältigen rechtlichen Prüfung hätte sie sich „den unnötigen Aufwand ersparen können“. Eine LBS-Sprecherin bekräftigte auf Anfrage, dass man sich zu einzelnen laufenden Verfahren nicht äußern werde. Dienstvereinbarungen würden „selbstverständlich vollumfänglich“ eingehalten, hatte sie schon früher betont.

Zugleich bestätigte sie, dass man in einem Fall bereits einen Vergleich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht geschlossen habe. Nachdem das Arbeitsgericht Karlsruhe zugunsten der LBS Süd entschieden habe, habe man sich im Berufungsverfahren – also vor dem Landesarbeitsgericht – „aus wirtschaftlichen Gründen“ zum Vergleich entschieden. Zu Informationen, wonach die strittige Jubiläumsgabe in voller Höhe gezahlt worden sei, um ein nachteiliges Urteil zu vermeiden, äußerte sich die Sprecherin nicht. Offen ist, ob am Mittwoch in München bereits eine Entscheidung fällt.

Vergleich mit einem Kläger geschlossen

