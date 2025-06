Die Masche ist zumeist ähnlich: Ein Trickdieb hat in Weissach einen Senior erst abgelenkt und dann dreist bestohlen

Laura Wallenfels 23.06.2025 - 13:33 Uhr

Ein Senior ist am Freitagnachmittag in Weissach Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bachstraße. Ein bislang unbekannter Mann sprach den älteren Mann an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Anschließend übergab der Unbekannte seinem Opfer eine Zwei-Euro-Münze und täuschte vor, ihm einen Trick zeigen zu wollen. Dabei hielt der Täter das Handgelenk des Seniors fest und entwendete dabei offenbar unbemerkt dessen hochwertige Armbanduhr.