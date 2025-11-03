Wenige Wochen nach seinem 110. Geburtstag ist der älteste Mann Deutschlands verstorben. Die Gemeinde Kernen reagiert mit einem Nachruf auf den Tod des prominenten Bürgers.
03.11.2025 - 21:55 Uhr
Die Gemeinde Kernen trauert um Karl Haidle. Der als ältester Mann in Deutschland geltende Remstäler ist wenige Wochen nach seinem 110. Geburtstag verstorben. „Mit ihm verliert Kernen einen außergewöhnlichen Mitbürger, der über ein Jahrhundert deutscher Geschichte erlebt hat und in seiner Heimat fest verwurzelt blieb“, heißt es in einem am Montagabend veröffentlichten Nachruf aus dem Rathaus der knapp 16 000 Einwohner zählenden Gemeinde.