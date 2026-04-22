Änderung im Stuttgarter Nahverkehr Neue Busverbindung als Ausweichstrecke bei S-Bahn-Sperrungen?
22.04.2026 - 12:00 Uhr
Vom Max-Eyth-See mit dem Bus direkt bis zum Bahnhof nach Waiblingen – das soll im kommenden Jahr möglich werden. Der Stuttgarter Gemeinderat hat die Mittel für die Verlängerung der Buslinie 205 aus dem Rems-Murr-Kreis bereit gestellt. So wird nicht nur eine bestehende Lücke im Netz geschlossen, sondern auch neue Anbindungen an die Stadtbahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) geschaffen.