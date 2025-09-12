Ärger auf der Königstraße Laute Straßenmusik: „Wir sind völlig entnervt“
Akkordeon, Saxophon, Xylophon: In der unteren Königstraße ist bei Büromietern und Einzelhändlern ein Streit um die musikalische Dauerbeschallung entbrannt.
Ist Straßenmusik nervtötend? Für diejenigen, die sie den ganzen Tag hören müssen, ohne es zu wollen, wahrscheinlich schon. In der unteren Königstraße entbrennt aktuell ein Streit mit der Stadt darüber, ob die musikalische Dauerbeschallung für dort arbeitenden Menschen zumutbar ist oder nicht.