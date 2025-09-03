Ein Post in der Facebook-Gruppe „Schwarzes Brett Asperg“ sorgt am Dienstag für Unruhe. Schnell stellt sich alles als Fake heraus – das ist aus mehrerlei Sicht höchst problematisch.
03.09.2025 - 11:20 Uhr
Der Post, der Dienstagnachmittag in der Facebook-Gruppe „Schwarzes Brett Asperg“ auftauchte, sorgte bei den Usern zunächst für einen Schock. Eine Nutzerin behauptete, die sechsjährige Tochter einer Freundin sei entführt worden. Dazu veröffentlicht sie ein Foto eines kleinen Mädchens, eine Skizze eines mutmaßlichen Täters und einen Link mit angeblichen Zusatzinformationen.