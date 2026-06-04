Ärger in der Gastronomie WC im Restaurant defekt: Wann müssen Wirte Gästen eine Toilette anbieten?
Eine Kundin darf in einem Stuttgarter Lokal nicht auf die Toilette. Ein Einzelfall? Welche verwirrenden Klo-Regeln für die Gastronomie gelten.
Eine Kundin darf in einem Stuttgarter Lokal nicht auf die Toilette. Ein Einzelfall? Welche verwirrenden Klo-Regeln für die Gastronomie gelten.
Essen, trinken, Pipi machen: Das hatte sich eine Frau aus Vaihingen vorgenommen, als sie Ende Januar mit einer Freundin in einem Lokal in der Innenstadt zu Gast war. Vor Ort jedoch habe sie erfahren, dass es gar keine Kundentoiletten gebe. „Während wir gegessen haben, habe ich mitbekommen, dass mehrere Gäste nach einer Toilette gefragt haben.“ Ohne Erfolg.