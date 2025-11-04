Können Kinder mit Kita-Rausschmiss bestraft werden, weil die Eltern sich daneben benehmen? Jedenfalls nicht so einfach, wie ein Fall aus Konstanz zeigt.
Haben Kinder ein Recht auf einen Kindergartenplatz, auch wenn das Verhältnis zwischen ihren Eltern und der betreuenden Einrichtung zerrüttet ist? Um diese Frage geht es in einer Petition an den Landtag von Baden-Württemberg, die unserer Zeitung vorliegt. Man wolle sicherstellen, dass in jedem Fall das Kindeswohl im Vordergrund steht, heißt es sinngemäß in dem Schreiben eines Elternpaares aus Konstanz. Es gehe auch um Familien, die sich juristisch weniger gut wehren könnten. Der Petitionsausschuss bestätigte den Eingang der entsprechenden Petition, verwies aber auf ihren nichtöffentlichen Charakter.