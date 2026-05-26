Saatkrähen stehen unter Artenschutz. Per Ausnahmegenehmigung werden sie in mehreren Landkreisen dennoch verfolgt.
26.05.2026 - 13:16 Uhr
Sieg in Sachen Sauberkeit in Ulm: Diverse Saatkrähen die sich zum Brüten auf insgesamt acht Bäumen in der Fußgängerzone sowie dem innerstädtischen Judenhof-Platz niedergelassen hatten, sind auf behördlichen Erlass vertrieben. Solche positiven Meldungen sind selten in einer Stadt, deren politische Spitze sich Reinlichkeit auf die Fahnen geschrieben hat, aber in der zum Schaden ungezählter Hausbesitzer ganze Straßenzüge mit Graffitis besudelt sind. Tätersuche: Fehlanzeige.