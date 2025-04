Der Ärger über neu aufgestellte Poller mit Vorhängeschlössern in Heumaden hält an. Jetzt ist laut Anwohnern ein Rettungseinsatz verzögert worden. Offenbar passiert das auch an anderen Stellen in Stuttgart. Eine Klage läuft.

Jürgen Bock 29.04.2025 - 15:35 Uhr

Es ist ein Samstag Anfang April. Ein Anwohner ist im Bereich der Bernsteinstraße in Stuttgart-Heumaden unterwegs. „Ich wurde Augenzeuge, wie ein Notfallsanitäter und ein Notarzt hier herumirrten, bis sie schließlich zu Fuß zum Einsatzort in einer Wohnung kamen“, erzählt der Mann. Erst seien die Retter mit ihrem Fahrzeug in die verkehrte Richtung gefahren, hätten dann gewendet und das Auto schließlich stehen lassen. „Ich habe ihnen den Weg letztlich gezeigt, Schlüssel für die Vorhängeschlösser an den Pollern zur Fußgängerzone hatten sie nicht“, sagt der Anwohner. Hätte das Fahrzeug einfahren können, hätte es „15 Meter vom Eingang entfernt halten können“. Der ganze Vorgang habe mindestens acht Minuten gedauert.