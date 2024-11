Brüssel führt eine verbindliche vierte Klärstufe für Abwasser ein. Das kostet Milliarden. Die Pharmabranche und die Kosmetikindustrie sollen dafür zahlen. Das erhöht den Preisdruck auf Medikamente in Deutschland erheblich.

Norbert Wallet 28.11.2024 - 14:12 Uhr

Die deutsche Pharmabranche schlägt Alarm. Sie befürchtet, dass Medikamente in Deutschland teurer werden oder ganz vom Markt verschwinden könnten. Der Grund dafür ist auf den ersten Blick in jeder Hinsicht fernliegend: Es geht um die im November verabschiedete und bindend in nationales Recht zu überführende neue Abwasser-Richtlinie der EU.