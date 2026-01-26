Der umstrittene Chatbot Grok des US-Milliardärs Musk verstößt womöglich gegen EU-Regeln. Es ist nicht das erste Verfahren gegen die umstrittene Plattform.
26.01.2026 - 13:07 Uhr
Erneuter Ärger für Elon Musk in Europa. Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern gegen den Chatbot Grok des US-Milliardärs vor. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte am Montag, Europa werde ein „unfassbares Verhalten wie das digitale Entkleiden von Frauen und Kindern nicht tolerieren“. Die EU werde nicht akzeptieren, dass große Digitalkonzerne an solchen Bildern Geld verdienen.