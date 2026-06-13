Gehe in das Gefängnis. Begib Dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los. Nein, Andreas Vogel und Bastian Sistig spielen nicht Monopoly. Aber seit 18 Monaten bewegen sie sich mit ganz vielen Mitspielern übers Feld, versuchen mit viel Geld und dem Einsatz von Zeit, die Bar Rakete in der Theater Rampe im Süden zu retten. Nun kam ein Schrieb vom Baurechtsamt, der sie nach ihrer Ansicht wieder zurück befördert hat in den Oktober 2024, ganz an den Anfang des Prozesses. Was sie sehr erstaunt hat, war doch das Baurechtsamt von Anfang an mit dabei.

Andreas Vogel fühlt sich, als habe er die Verliererkarte schlechthin gezogen. Der Betreiber der Rakete hat seine Ersparnisse aufgebraucht, 18 Monate hat er durchgehalten, vor allem wegen der Hoffnung, dass es weitergeht. „Ich bin maßlos enttäuscht und weiß nicht, wie es weitergeht“, sagt er. „Ich fühle mich verloren und ausgeliefert.“ Die Rakete ist sein Lebenswerk; Vorträge, Diskussionen, Radio, eigentlich gibt es nichts, was Vogel nicht macht. Viele behaupten Subkultur zu machen, Vogel ist einer, der das mit Fug und Recht für sich beanspruchen darf. Vieles scheint abseitig, nerdig, wie man das heute nennt, aber er bietet vielen eine Bühne, die sonst keine haben. Eine Kultur, die in dieser wohlhabenden, teuren, Stadt ganz selten einen Platz findet.

Unsere Empfehlung für Sie Rakete in Stuttgart Bar kämpft mit Nachmittagstee gegen das Aus Die Rakete in Stuttgart kämpft ums Überleben. Veranstaltungen am Nachmittag sollen die Bar retten – die Idee ist aus der Not heraus entstanden.

„Die Rakete gehört zur DNA des Theaters Rampe“, sagt Intendant Bastian Sistig. „Wir verknüpfen so Programme, wir erreichen so viele verschiedene Menschen, die sich sonst nie begegnet wären.“ Erst geht es ins Theater. Dann in die zwei Räume der Rakete, die Bar samt benachbartem Zimmer zum Diskutieren, zum Tanzen, zum Musik hören. Wobei, das ist ja nicht mehr erlaubt. Und Kern des Problems.

Nach einer Anzeige von Unbekannten schaute die Polizei bei einem Konzert vorbei. Allerdings nicht, weil sich ein Nachbar über zu laute Musik beschwert hatte. Sie fragten gezielt nach der Genehmigung für die Veranstaltung. Dabei stellte sich heraus: die gab es nicht. Zwar finden in der Rakete, der Bar des Theaters, seit jeher Konzerte mit lokalen Bands statt, dabei war nie jemandem aufgefallen, dass es die nötige Genehmigung für Musikveranstaltungen nie gegeben hatte. Andreas Vogel und die Rakete waren in den Streit geraten, der beim Club Kollektivs tobte. Die einen haben eine volle Konzession für Tanzlokale und entsprechend hohe Auflagen und Kosten. Sie fordern mehr Kontrollen von Seiten der Stadt, um Wettbewerber davon abzuhalten, Bars illegalerweise in Discos zu verwandeln und Partys in Räumen für Zwischennutzung abzuhalten.

Das Theater Rampe an der Filderstraße Foto: StN

Seitdem dürfen nur noch 60 statt 25 Leute kommen, Musik darf des Abends nicht mehr gespielt werden. Es brauchte also eine Nutzungsänderung. Und bei der Stadt erkannte man den Wert des Theaters samt Rakete. „Wo fährt schon eine Zahnradbahn ins Depot während einem Theaterstück“, sagt Sistig, „der Ort ist ein Schatz, so was findet man in ganz Europa nicht mehr.“ Nachtmanager Nils Runge brachte ziemlich viele Leute zusammen, so jeden, den man braucht.

Die SSB als Eigentümerin, Sistig und Vogel, Kulturamt, Ordnungsamt, Baurechtsamt, Denkmalschützer, Bauphysisker, Architekten. Sie alle setzten sich im November zusammen, mit dem Willen die Rakete als Kulturort zu erhalten. Die wichtigste Aufgabe, klären, ob eine Nutzungsänderung möglich ist. Denn das Theater samt Rakete ist eine Gemeinbedarfsfläche, nur deshalb darf sie im Wohngebiet betrieben werden. Als Vergnügungsstätte wäre dies nicht erlaubt.

Viele Runden, viele Gespräche

Alle waren sich einig. Auch das Baurechtsamt. Kein Problem, das geht. Man konnte planen. In mehreren Runden traf man sich, diskutierte, entwarf Pläne, verwarf sie wieder, diskutierte weiter. Und kam zu Lösungen. Die Entfluchtung findet künftig ins Treppenhaus statt, dafür wird die Küche verkleinert. Um nur mal ein Detail zu nennen: Weil die Türe dann andersherum aufgeht, mussten dies die Denkmalschützer genehmigen. Die Fenster werden eingehaust, auch da achteten die Denkmalschützer darauf, dass das Erscheinungsbild der Rundbögen nicht gefährdet wird.

So hangelte man sich voran. Die Architekten schrieben Anträge, der Zuständige beim Baurechtsamt prüfte. Es wurde nachgebessert, geprüft, nachgebessert, bis im Dezember der Antrag so weit fertig war, dass er eingereicht werden konnte. Vogel atmete auf. Denn das Ordnungsamt hatte zugesagt einer Zwischennutzung zuzustimmen, sollte das Baurechtsamt signalisieren, der Antrag sei genehmigungsfähig. Da der Vertreter des Baurechtsamt den Prozess mitgestaltet, sein Plazet gegeben hatte, gingen Vogel und Sistig davon aus, nun könne die Rakete bald wieder starten. Dann geschah erst mal - nichts!

Warum der Frust?

Im Mai kam dann ein Schrieb vom Baurechtsamt. Eine vier Seiten lange Mängelliste. Was Sistig und Vogel aber vor allem schockte, war, dass sie herauslassen, dass die Bar Rakete womöglich doch als Vergnügungsstätte zu behandeln sei. Und als solche ja dann gar nicht zulässig ist. Man müsse das prüfen. 40.000 Euro hat der Prozess das Theater bisher gekostet, teilweise unterstützt vom Kulturamt. „Über die investierte Zeit brauchen wir gar nicht reden“, sagt Sistig. Dem Theater fehlen nicht nur 55.000 Euro pro Jahr durch die Kürzungen des Haushalts, sondern nun auch noch längere Zeit die Pacht für die Rakete. „Wenn wir von Andreas Miete verlangen würden“, sagt Sistig, „würde das gar aktuell nicht funktionieren.“ Die SSB hatten sich auch bereit erklärt, in den Umbau zu investieren, die Rampe hätte dies durch eine höhere Miete finanziert.

Alle waren also guten Willens. Und trotzdem funktioniert es nicht. So kam das bei den beiden an, auch bei Nachtmanager Nils Runge. Man wollte ja durch diesen Prozess gerade vermeiden, sichtbar machen, dass die Stadt Engagement belohne und unterstütze, und nicht im Gegenteil demotiviere. Den Satz kann Kirsten Rickes, Leiterin des Baurechtsamts, unterstreichen. Auf die Anfrage in der Sache antwortet sie mit der Bitte um ein Gespräch.

Was sagt das Baurechtsamt?

Man sitzt also zusammen und merkt, dass der Verkehr via Schriftstücken seine Tücken hat. Was bei Sistig und Vogel als Katastrophe ankam, ist für die Behörde nichts „Ungewöhnliches“. Rickes erkennt kein Problem, dass man nicht angehen könne. „Wir wollen das unterstützen“, sagt sie. Der Hinweis auf die Nutzung als Gemeinbedarfsfläche sei Standard. „Die Befreiung müssen sie immer beantragen“, sagt sie. Sie darf der Entscheidung nicht vorgreifen, aber man habe den Prozess ja nicht begleitet, um ihn scheitern zu lassen. Neben allerhand Dingen, wie dass man den gesamten Grundriss brauche zur Entscheidung, auch die formal korrekte Bezeichnung der Räume, statt Rakete also Gaststätte, und die Breiten der Türen und Treppen, sieht sie einen Knackpunkt.

Bisher sei die Rede davon gewesen, dass über den Veranstaltungsräumen ein Büro sei. In den Plänen tauche nun dort eine Wohnung auf. Was einen anderen Schallschutz erforderlich mache. „Das muss sich jemand anschauen“, sagt sie. Lärmmessung, Gutachten, Lärmschutz. Nun war dort mal Wohnen geplant, die SSB wollten die Räume vermieten. Als Kniff hatte man sich gemeinsam ausgedacht, wir machen daraus die Intendantenwohnung. Und weil der Intendant immer bei den Veranstaltungen ist und nicht Schlaf suchend im Bett liegt, sei der Lärmschutz kein Problem. Nun kennen aber das Landesimmissionsschutzgesetz und die TA Lärm nicht den spezifischen Fall der Intendantenwohnung. Da enden die Spielräume auch einer wohlwollenden Verwaltung.

Sie müssen also nicht mehr ganz über Los, in der Rampe. Aber sie haben eine neue Hausaufgabe zu lösen. Eine gewisse Zeit wird es noch dauern, bis die Rakete wieder abheben kann.