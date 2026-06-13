Gehe in das Gefängnis. Begib Dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los. Nein, Andreas Vogel und Bastian Sistig spielen nicht Monopoly. Aber seit 18 Monaten bewegen sie sich mit ganz vielen Mitspielern übers Feld, versuchen mit viel Geld und dem Einsatz von Zeit, die Bar Rakete in der Theater Rampe im Süden zu retten. Nun kam ein Schrieb vom Baurechtsamt, der sie nach ihrer Ansicht wieder zurück befördert hat in den Oktober 2024, ganz an den Anfang des Prozesses. Was sie sehr erstaunt hat, war doch das Baurechtsamt von Anfang an mit dabei.