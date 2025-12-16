Ärztefehler an Filderklinik: Junge Mutter nach Zwillingsgeburt verblutet – Ärzte verurteilt

Erleichtert – so beschreibt Marco Werz seinen Zustand nach der Urteilsverkündung. Dass zwei der Ärzte, die seine Frau vor drei Jahren behandelt haben, nun am Amtsgericht Nürtingen zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, erfüllt ihn nicht mit Genugtuung. „Aber ich bin froh darüber, dass meine Einschätzung bestätigt wurde. Und dass unsere Geschichte nun öffentlich ist.“ Die Geschichte – damit meint Marco Werz den Tod seiner Frau Vera Werz und die Umstände, die dazu geführt haben. Was der schönste Tag im Leben des Ehepaars werden sollte, die Geburt ihrer Zwillinge, wurde am 19. Januar 2023 zum Albtraum.