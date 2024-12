Für sechs Millionen Euro wird eine Sammlung von „Himmelsbildern“ bei Nagel versteigert. Der Erlös solle der UN-Katastrophenhilfe zufließen, hieß es einst. Nun klagt das Goethe-Institut darauf, dass das endlich geschieht.

Andreas Müller 22.12.2024 - 12:00 Uhr

Das 100-Jahr-Jubiläum des Auktionshauses Nagel ist inzwischen auch schon wieder zwei Jahre vorbei. Doch das Jubiläumsplakat hängt unverändert an der Fassade des Firmensitzes, der sich wie eine Trutzburg über die Stuttgarter Neckarstraße erhebt. Und auch die Dienstwagen auf dem Parkplatz schmückt ein unübersehbarer Aufkleber mit der „100“-er Marke. Nun gibt es bald eine weitere, allerdings weniger erfreuliche Erinnerung an die Feierlichkeiten, keine zehn Autominuten weiter gen Innenstadt. Am Landgericht Stuttgart dürfte Anfang 2025 ein Nachspiel zu jener ganz besonderen Versteigerung stattfinden, mit der Nagel das Jubiläumsjahr eröffnet hatte. Dort wird über den Millionenerlös einer Auktion gestritten, auf die das Traditionshaus mächtig stolz war. Unter den Hammer kamen etwa 150 Drachen, die Künstler aus aller Welt – darunter viele berühmte Namen – vor bald vier Jahrzehnten geschaffen hatten, bekannt als „Art Kite Collection“.