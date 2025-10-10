Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior kündigt eine neue Version des Kult-Werbespots mit dem Affen an. Nächste Woche soll es soweit sein. Wieder vor der Tagesschau?
10.10.2025 - 15:53 Uhr
Charly gehört zu Trigema wie s’Fritzle zum VfB. Der Affe ist seit Jahrzehnten Teil der DNA des schwäbischen Textilunternehmens: Bereits in den 1990er Jahren warb die Firma aus Burladingen mit seinem Maskottchen. Damals noch mit einem echten Schimpansen vor der Kamera: Hemd, Krawatte und Brille durften dabei nicht fehlen.