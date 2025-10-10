Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior kündigt eine neue Version des Kult-Werbespots mit dem Affen an. Nächste Woche soll es soweit sein. Wieder vor der Tagesschau?

Charly gehört zu Trigema wie s’Fritzle zum VfB. Der Affe ist seit Jahrzehnten Teil der DNA des schwäbischen Textilunternehmens: Bereits in den 1990er Jahren warb die Firma aus Burladingen mit seinem Maskottchen. Damals noch mit einem echten Schimpansen vor der Kamera: Hemd, Krawatte und Brille durften dabei nicht fehlen.

Und durch die Kaubewegungen mit den Nüssen im Mund wirkte es, als würde das Tier tatsächlich sprechen. Nur noch die passende Tonspur unterlegen – und fertig war der Werbespot, der schnell bundesweite Bekanntheit erlangte.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp war in der Werbung mit dem Affen zu sehen

Anfangs infolge der Ausstrahlung samstags vor der ARD-Sportschau, ab 1992 dann zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau. Dreimal war der Clip mit einem echten Schimpansen gedreht worden, im Jahr 1990, 2005 und 2012. Im Laufe der Zeit aber erntete Trigema für seine Spots immer mehr Kritik von Tierschützern – und ersetzte die Affen durch eine 3D-Animation.

„Damit bleibt unser Maskottchen Charly erhalten, und wir kommen all den Tierschützern entgegen, die Filme mit lebenden Affen für Tierquälerei halten“, erklärte Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Jahr 2016. Jener war immer wieder zusammen mit Charly auf dem Bildschirm zu sehen – bis zum vergangenen Jahr.

Trigema: Ausstrahlung des neuen Werbespots am 15. Oktober um 19.59 Uhr

Denn zum Jahreswechsel 2023/24 übernahmen Grupps Kinder Wolfgang Grupp junior und Bonita die Geschäftsführung – und die beiden haben sich etwas Neues überlegt: Bereits 2024 wurde Charly in einem Trigema-Werbespot vom langjährigen Tagesschau-Sprecher Jan Hofer als „Fashion-Influencer“ in Form eines KI-generierten Affens im Hoodie vorgestellt.

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp war immer wieder zusammen mit Charly auf dem Bildschirm zu sehen. Foto: Trigema

Jetzt kündigt Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior einen neuen Werbespot für kommende Woche an, wie der „Schwarzwälder Bote“ kürzlich berichtete. Auf Nachfrage bei Trigema teilt Unternehmensprecherin Nicole Haderer mit: „Der neue TV-Spot wird nächste Woche am 15. Oktober um 19:59 Uhr zum ersten Mal ausgestrahlt.“ Weitere Details werden noch nicht verraten.

Umfrage unter Trigema-Mitarbeitern zum Firmenmaskottchen Charly

Doch in den sozialen Medien erhöht das Unternehmen bereits die Spannung: Mit KI-Bilder des „neuen“ Charlys, mit anteasernden Texten („Haltet die Augen offen, in den kommenden Tagen folgt der große Reveal“), ja sogar eine Umfrage unter den Mitarbeitern startet das Social-Media-Team.

„Ich bin totaler Fan von unserem Influencer, weil wir ihm endlich unsere eigene Kleidung anziehen können“, sagt etwa Trigema-Co-Chefin Bonita Grupp. „Ja, Charly“, sagt ein Mitarbeiter, sei eine „echte Trigema-Ikone“.