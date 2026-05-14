Affenberg feiert Geburtstag Die letzten ihrer Art
Der Affenberg in Salem feiert 50. Jubiläum. Er ist ein Besuchermagnet am Bodensee und sichert den größten Reservebestand von den auf der Roten Liste stehenden Berberaffen
Der Affenberg in Salem feiert 50. Jubiläum. Er ist ein Besuchermagnet am Bodensee und sichert den größten Reservebestand von den auf der Roten Liste stehenden Berberaffen
Wer zum ersten Mal auf den Affenberg bei Salem kommt, mag überrascht sein. Denn das Begrüßungsritual ist ein stakkatoartiges Klappern vieler Schnäbel. Etwa 50 Storchenpaare, die größte frei fliegende Storchenkolonie Süddeutschlands, brüten rund um den Eingangsbereich und kommunizieren recht lautstark. Still ist es nur ein paar hundert Meter weiter, wo es durch die Felsen des neugestalteten Eingangsbereichs ins Reich der Berberaffen geht. Sonnenstrahlen brechen durch das dichte Blätterwerk des alten Buchenbestands und zaubern magische Lichtreflexe.