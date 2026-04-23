Wer kennt das nicht: Eine Anwohnerstraße, links und rechts geparkte Fahrzeuge, und zwei Autofahrer begegnen sich. Wer wartet? Wer weicht in eine Lücke aus? Im Riedgrasweg in Plieningen ist das offenbar ein Problem, als einem 42-jährigen Autofahrer ein Skoda entgegenkommt. Dessen Fahrer hält unbeirrt Kurs, fährt an einer Lücke am Straßenrand vorbei. Er hupt auch noch und zeigt dem 42-Jährigen eine beleidigende Geste. Nun ermittelt die Polizei – und das überhaupt immer öfter. Allein in Plieningen ist die Zahl der Nötigungen im Straßenverkehr um 53 Prozent gestiegen.

„Das ist aber keine Plieninger Besonderheit“, sagt der Polizeisprecher Stephan Widmann, „der Anstieg ist im gesamten Stadtgebiet zu erkennen.“ Die Zahl der Ermittlungsfälle wegen Nötigung im Straßenverkehr hat im vergangenen Jahr demnach um 26 Prozent zugenommen. Dies hänge eng damit zusammen, dass immer mehr Rohheitsdelikte in Stuttgart begangen worden sind.

Radler gegen Radler, Motorradfahrer gegen Abschlepper

Dabei kann eine Nötigung auch mal schnell in die Straftatbestände des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Körperverletzung ausarten. Wenn etwa ein 55-jähriger Radfahrer auf einem Weg im Wohngebiet Probstsee in Vaihingen von einem anderen Radler plötzlich verfolgt, beschimpft, mit einem Kaffeebecher beworfen und dann von seinem Mountainbike gestoßen wird. Oder wenn ein 40-jähriger Fahrer eines Abschleppwagens und ein 55-jähriger Motorradfahrer auf der Fahrt von Plieningen nach Neuhausen (Kreis Esslingen) aneinandergeraten und sich an einer roten Ampel eine Prügelei liefern.

Gewalt ist dabei erfahrungsgemäß zumeist Männersache – allerdings finden sich auch Ausnahmen. In Besigheim (Kreis Ludwigsburg) gingen vor einigen Wochen eine 49-jährige Audi-Fahrerin und einen 38-jährige Hyundai-Lenkerin aufeinander los – mit Fäusten. Auch eine Art Schlagstock soll dabei eine Rolle gespielt haben. Der Grund: Die eine soll gehupt haben, weil sie mit dem Fahrverhalten der anderen nicht einverstanden gewesen sein soll.

Drängler darf man schon mal ausbremsen, oder?

Alles Ausreißer und Einzelfälle? Wohl eher nicht, wie Verkehrsexperten zunehmend feststellen müssen. „Der Straßenverkehr ist ein Spiegel der Gesellschaft und bietet genügend Situationen, an denen sich Emotionen entladen können“, sagt die Leiterin der Unfallforschung der Versicherer, Kirstin Zeidler. Beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft läuft seit vielen Jahren eine Studie zum Verkehrsklima in Deutschland, bei der sich Entwicklungen deutlich abzeichnen. Beispiel: „50 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich bei Ärger über andere Autofahrer sofort abreagieren müssen. Vor zehn Jahren, 2016, waren es nur 29 Prozent“, sagt Kirstin Zeidler.

Aus dem bislang jüngsten Werk von 2023 mit über 2000 Teilnehmern geht hervor, dass aggressive Verhaltensweisen zunehmend akzeptiert werden. Dass man auf der Autobahn notorisch links fahrende Vorderleute auch mal mit dichtem Auffahren aufmerksam machen darf, meinen 34 Prozent der Befragten. Dass man umgekehrt auch mal kurz auf die Bremse treten darf, wenn der Hintermann drängelt, finden 44 Prozent. Wer überholt wird, tritt manchmal als Reaktion aufs Gaspedal – geben 31 Prozent zu. Jedoch: Nur aus reinem Ärger oder zum eigenen Vorteil Gefahren für andere heraufzubeschwören, „ist vollkommen inakzeptabel“, so das Fazit der Unfallforscher.

Die nächste Versicherer-Studie ist schon in Planung

Gleichzeitig gebe es „eine große Kluft zwischen dem, wie man sich selbst und wie man die anderen wahrnimmt“, stellt Unfallforscherin Zeidler fest. Beispiel: 96 Prozent glauben, dass sie beim Überholen von Radfahrern einen Sicherheitsabstand einhalten. Aber 94 Prozent beobachten, dass andere Autofahrer das nicht tun. Dabei sind die Gründe von Fehlverhalten und Aggressivität eindeutig identifiziert: „Die Krisen in der Welt, die wirtschaftliche Lage, der Stress in der Gesellschaft“, zählt die Expertin auf, „dazu der dichter werdende Verkehr, in dem man nicht vorwärtskommt und immer mehr Rücksicht üben muss.“ Die Studie soll übrigens mit neuen Befragungen aktualisiert werden. Wann diese vorgestellt wird, ist noch nicht absehbar.

Ebenso nicht absehbar ist, wann ein 20-Jähriger wieder seinen Führerschein bekommt, der Anfang April von der Gaisburger Brücke im Stuttgarter Osten aus mit einem Mercedes C 43 einer Polizeistreife davonraste. Das Wettrennen auf der B 14 Richtung Fellbach endete erst am Kappelbergtunnel. Zuvor soll er andere Autofahrer mit Drängelei und Lichthupe genötigt haben. Dass solche aggressiven Verhaltensweisen auch tödlich und mit einem Mordurteil enden können, hat jüngst der Prozess um einen Raserunfall in Ludwigsburg gezeigt, bei dem zwei unbeteiligte Frauen von selbst ernannten Rennfahrern in den Tod gerissen wurden.

Der Unfallort in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg. Dort starben zwei junge Frauen durch Raser. Foto: Simon Granville

Für den Verkehrspsychologen des Tüv Süd, Thomas Wicke, sind Gegenmaßnahmen wie noch mehr Tempolimits, zusätzliche Polizeikontrollen oder höhere Strafen vorerst nur Zukunftsmusik. Wichtig sei daher, bei drohender Eskalation Ruhe zu bewahren. „Den Drängler auszubremsen und zu provozieren oder umgekehrt in Panik zu verfallen“, sagt er, „das kann eine gefährliche Situation nur noch weiter verschärfen.“