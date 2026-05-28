Aichwald im Kreis Esslingen Kriminalität: „Manchmal erwischen wir ja auch jemanden“
Polizei präsentiert Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik 2025 - Gegenüber dem Vorjahr hat sich etwas verändert.
Polizei präsentiert Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik 2025 - Gegenüber dem Vorjahr hat sich etwas verändert.
Mit Blick auf die Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik ist Aichwald für Rochus Denzel „ein sicheres Pflaster“. Kürzlich stellte der Leiter des Polizeireviers Esslingen gemeinsam mit dem Chef des Polizeipostens Plochingen, Joachim Löffler, die Zahlen für das Jahr 2025 dem Aichwalder Gemeinderat vor. „Sie können sich also entspannt zurücklehnen“, versicherte er den Räten.