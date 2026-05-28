Mit Blick auf die Polizeiliche Kriminal- und Unfallstatistik ist Aichwald für Rochus Denzel „ein sicheres Pflaster“. Kürzlich stellte der Leiter des Polizeireviers Esslingen gemeinsam mit dem Chef des Polizeipostens Plochingen, Joachim Löffler, die Zahlen für das Jahr 2025 dem Aichwalder Gemeinderat vor. „Sie können sich also entspannt zurücklehnen“, versicherte er den Räten.

Mit insgesamt 88 angezeigten Inlandsstraftaten ist die Zahl gegenüber dem Jahr 2024 um 19 Prozent gesunken. „Wir haben also hier in Aichwald alle vier Tage eine Straftat, die bekannt wird“, rechnete Denzel vor. Hochgerechnet auf die so genannte Häufigkeitszahl - diese gibt die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen pro 100.000 Einwohner an – liegt die Schurwaldkommune mit 1.210 Fällen sowohl im Landkreis Esslingen als auch im Land Baden-Württemberg am unteren Ende der Skala. Im Kreis wurden im vergangenen Jahr pro 100.000 Einwohner 3.715 Straftaten verzeichnet und im Land 4.642. „Die Zahlen in Aichwald sind also richtig gut“, sagte Denzel. Die Aufklärungsquote hatte bei 50 Prozent gelegen.

Roheitsdelikte steigen, Einbrüche in Aichwald rückläufig

Die Anzahl der so genannten Roheitsdelikte, dazu zählen beispielsweise Körperverletzungen, Nötigungen und Bedrohungen, sind allerdings gegenüber 2025 im vergangenen Jahr von 18 auf 20 Fälle gestiegen. Bei den Wohnungseinbrüchen verzeichnete die Polizei in Aichwald dagegen mit sieben Fällen zwei Fälle weniger als im Vorjahr. Dass die Zahlen in diesem Bereich so niedrig sind, liegt für Denzel „wahrscheinlich an den unattraktiven Fahrwegen“, also an der großen Entfernung zu Autobahn und Bundesstraße.

Wirft man einen Blick auf die versuchten und die erfolgreich verübten Straftaten, die aus dem Ausland heraus begangen und der Polizei gemeldet wurden, kommen in Aichwald noch einmal 69 Fälle dazu. Beim so genannten Warenbetrug wurden bezahlte Waren nicht geliefert oder versendete Dinge nicht bezahlt. Über Phishing-Mails griffen dreiste Betrüger Konto- und andere Daten ab. Größere Schäden entstanden vor allem durch so genannte Schockanrufe oder beim Enkeltrick. In 36 Fällen ist allein in Aichwald ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 20.000 Euro entstanden. Für den gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen bezifferte Denzel den allein im Jahr 2025 entstandenen Schaden auf 40 Millionen Euro bei rund 12.000 registrierten Straftaten.

„Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs“, warnt Denzel

„Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, weil sich viele, die betrogen wurden, nicht trauen darüber zu sprechen“, sagte Denzel und forderte Betroffene auf, sich in jedem Fall an die Polizei zu wenden. „Manchmal erwischen wir ja auch jemanden“, sagte er. Zudem versicherte der Leiter des Esslinger Polizeireviers, dass sich die Polizei bei niemandem unter der Rufnummer 110 meldet und schon gar kein Geld oder Wertgegenstände zur Sicherheit annehmen will. Zudem warnte Denzel dringend davor, aufgrund empfangener E-Mails irgendwelche Pins oder Bankdaten einzugeben.

Gegenüber dem Vorjahr ist 2025 nicht nur die Anzahl der Straftaten zurückgegangen. Die Polizei verzeichnete auch weniger Verkehrsunfälle. Hatte es in 2024 auf Aichwalds Straßen noch 114 Mal gekracht, so passierten im vergangenen Jahr nur 89 Verkehrsunfälle. In 64 Fällen handelte es sich um so genannte Kleinstunfälle. Bei sieben Unfällen wurden acht Personen leicht verletzt. Besonders erfreulich: 2025 hat es in der Schurwaldkommune keine Schwerverletzten gegeben und vor allem ist niemand ums Leben gekommen.