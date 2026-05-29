Aidlingen: Gemeinde verzichtet auf elf Hektar Fläche

Die Gemeinde Aidlingen verzichtet auf ihr Vorkaufsrecht in der Sonnenbergstraße. In dem Gebiet wird in zentraler Lage ein Pflegeheim mit über 60 Plätzen geplant.

Die Gemeinde Aidlingen verzichtet auf das Vorkaufsrecht für eine größere Gebäude- und Freifläche in der Sonnenbergstraße. Die beiden Grundstücke würden sich für eine städtebauliche Entwicklung aufgrund der Größe von rund 11 000 Quadratmetern zwar eignen, jedoch wirtschaftlich nicht lohnen, fasst die Gemeinderatsvorlage zusammen.