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  6. Gemeinde verzichtet auf rund einen Hektar Fläche

Aidlingen Gemeinde verzichtet auf rund einen Hektar Fläche

Aidlingen: Gemeinde verzichtet auf rund einen Hektar Fläche
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Oben im, Bild das Gelände der Sonnenbergschule. Darunter verläuft die Sonnenbergstraße. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote

Die Gemeinde Aidlingen verzichtet auf ihr Vorkaufsrecht in der Sonnenbergstraße. In dem Gebiet wird in zentraler Lage ein Pflegeheim mit über 60 Plätzen geplant.

Die Gemeinde Aidlingen verzichtet auf das Vorkaufsrecht für eine größere Gebäude- und Freifläche in der Sonnenbergstraße. Die beiden Grundstücke würden sich für eine städtebauliche Entwicklung aufgrund der Größe von rund 11 000 Quadratmetern zwar eignen, jedoch wirtschaftlich nicht lohnen, fasst die Gemeinderatsvorlage zusammen.

 

Einzig Grünen-Fraktionsvorsitzende Elke Anders forderte in der letzten Sitzung, dass aus ihrer Sicht das Vorkaufsrecht zu ziehen sei. Die Grundstücke lägen im Sanierungsgebiet und könnten ihrer Meinung nach mit Gewinn von der Gemeinde weiter veräußert werden.

Die übergroße Mehrheit dagegen möchte den Grundstückskäufer, der dort innerortsnah ein Pflegeheim plant, unterstützen. „Die über 60 Plätze können wir zukünftig in Aidlingen gut gebrauchen“, bekräftigte CDU-Vormann Thomas Rott und erntete allgemeine Zustimmung.

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