Aidlingen Unglaublich – Kindergarten wird um 300 000 Euro billiger als gedacht
Der Kindergartenneubau in Aidlingen-Dachtel wird wohl günstiger als berechnet. Wie macht die Gemeinde das? Es lauern aber noch verborgene Risiken.
Der Kindergartenneubau in Aidlingen-Dachtel wird wohl günstiger als berechnet. Wie macht die Gemeinde das? Es lauern aber noch verborgene Risiken.
Drei weitere Gewerke zum Neubau des Dachteler Kindergartens „Unterm Wäldle“ vergab jetzt der Aidlinger Gemeinderat. Dabei zeichnen sich erfreuliche Entwicklungen ab: Die Baustelle liegt im Zeitplan und die Kosten der bislang vergebenen Arbeiten liegen mit knapp 2,4 Millionen Euro um mehr als 300 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenberechnung vom Mai 2024.