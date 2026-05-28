Aidlingen: Unglaublich – Kindergarten wird um 300 000 Euro billiger als gedacht

Drei weitere Gewerke zum Neubau des Dachteler Kindergartens „Unterm Wäldle“ vergab jetzt der Aidlinger Gemeinderat. Dabei zeichnen sich erfreuliche Entwicklungen ab: Die Baustelle liegt im Zeitplan und die Kosten der bislang vergebenen Arbeiten liegen mit knapp 2,4 Millionen Euro um mehr als 300 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenberechnung vom Mai 2024.

Bereits der weitgehend abgeschlossene Rohbau unterschritt um fast 200 000 Euro den prognostizierten Kostenrahmen. Das setzte sich jetzt bei den Gerüstarbeiten, den Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten und vor allem den im mehrstöckigen Gebäude zwingend notwendigen Aufzug nahtlos fort. Der wurde für gerade einmal knapp 43 000 Euro und damit nur etwa gut der Hälfte des Planansatzes an die Tübinger Firma Schmitt+Sohn vergeben. Für sogar fast 48 000 Euro weniger gingen die Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten an die Weinstädter Firma W. Müller und weitere 19 500 Euro unter Plan liegt die Firma Xervon.

„Erst, wenn wir die Installationen und damit den größten Brocken vergeben haben, wissen wir, ob das so bleibt“, traten die Planer aber bei der Verwaltung und den hochzufriedenen Gemeinderäten vorerst ein wenig auf die Euphoriebremse, ob das Projekt auch nach Abschluss noch günstiger ist als die vorab errechneten 8,7 Millionen Euro.