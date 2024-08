Dem deutschen Leitindex fehlt es an seinem elften Gewinntag in Folge etwas an Schwung. Gestützt von einer weiterhin positiven Stimmung an den US-Börsen legte er am Morgen um 0,30 Prozent auf 18.477,47 Punkte zu.

red/dpa 20.08.2024 - 11:30 Uhr

Dem deutschen Leitindex fehlt es an seinem elften Gewinntag in Folge etwas an Schwung. Gestützt von einer weiterhin positiven Stimmung an den US-Börsen legte er am Morgen um 0,30 Prozent auf 18.477,47 Punkte zu. Das Niveau von etwas über 18.500 Punkten von Ende Juli hat er fast wieder erreicht und den Rücksetzer um etwa 1.500 Punkte so gut wie aufgeholt.