Aktienvorschau: In froher Erwartung des Kriegsendes

Wenn es nicht Donald Trump wäre, der den Durchbruch im Iran-Konflikt angekündigt hat, könnte man aufatmen: Eine Waffenruhe inklusive Öffnung der Straße von Hormus könnte zur weltwirtschaftlichen Erholung beitragen und die letzten Bremsen an den Finanzmärkten lösen. Doch auf das Wort von Trump lässt sich keine Anlagestrategie aufbauen – bevor nichts unterschrieben wurde, ist auch nichts gewiss.

Starker Start in die neue Woche Die Hoffnung lebt gleichwohl: Der Dax ist stark in die Woche gestartet und hat locker die 25 000er Marke übersprungen – auf direktem Weg zum neuen Höchststand. Weltweit legten die Börsen kräftig zu. Gibt es nun auch für die US-Leitindizes kein Halten mehr? Zuletzt wurden sie von den Hochtechnologiewerten angetrieben. Nvidia hat einmal mehr überrascht – die Quartalszahlen lagen über den Erwartungen. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,4 Billionen US-Dollar ist es das am höchsten kapitalisierte Unternehmen der Welt – und Vorreiter der „Big 8“, der Technologie-Schwergewichte, die laut LBBW-Research zusammen einen Anteil von 39 Prozent am S&P 500 auf sich vereinen. Mit den anstehenden Börsengängen von SpaceX, OpenAI und Anthropic bekommen KI-Werte immer mehr Gewicht.

Der Börsengang des Weltraumkonzerns SpaceX am 12. Juni soll der größte der Geschichte werden. Für die Analysten der DZ-Bank ist es eine der spannendsten Kapitalmarktgeschichten der kommenden Jahre – mit außergewöhnlich großen Chancen und Risiken. Die Bandbreite der Unwägbarkeiten reicht von einer Ansiedlung auf dem Mars bis hin zu den irren Volten von Elon Musk. Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen US-Dollar am Tag des Börsengangs würden alle Rekorde gebrochen. Das heißt aber auch: Bei einem Jahresumsatz von knapp 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wird SpaceX mit dem knapp 100-fachen seines Jahresumsatzes gehandelt – eine extrem gewagte Wette auf die Zukunft.

Auch Infineon profitiert vom KI-Boom

Selbst im Dax findet sich ein Miniatur-Nvidia: Die Aktie des Halbleiter-Herstellers Infineon konnte ihren Wert im vorigen halben Jahr um 132 Prozent steigern, um ca. 13 Prozent allein in der vorigen Woche – was unter vielen trägen Dax-Größen aus der Industrie eine klare Spitzenposition bedeutet.