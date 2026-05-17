Aktienvorschau Insiderhandel nach Präsidentenart
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Donald Trump profitiert an der Börse von seiner für Normalanleger unberechenbaren Politik – und spezielle Konzerne profitieren von ihm.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Donald Trump profitiert an der Börse von seiner für Normalanleger unberechenbaren Politik – und spezielle Konzerne profitieren von ihm.
Ein US-Bürger, so scheint es, profitiert in jedem Fall von den Kursbewegungen, die von der erratischen Politik des Präsidenten ausgelöst werden: Donald Trump. Nach amtlichen Angaben hat er in diesem Jahr schon Tausende Wertpapiergeschäfte im Gesamtwert vieler Millionen US-Dollar getätigt.