Aktienvorschau Keine Angst vor dem Inflationsbiest
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: In diesem Jahr könnten noch zwei Leitzinserhöhungen folgen – kein Schreckensszenario für die Börsen.
Vorschau auf die kommende Börsenwoche: In diesem Jahr könnten noch zwei Leitzinserhöhungen folgen – kein Schreckensszenario für die Börsen.
Anhaltende Freude darüber, dass die Inflation in Deutschland im Mai überraschend auf 2,6 Prozent gesunken ist, ist nicht zu empfehlen. Sobald der Tankrabatt ausläuft, dürfte sie wieder steigen. Hohe Energiepreise verteuern Lebensmittel, Industriegüter und Dienstleistungen – all dies wird das Leben im zweiten Halbjahr gehörig trüben.