Aktienvorschau: Kommt die Porsche-Aktie wieder auf Touren?
Ein wenig vorweihnachtlicher Glanz bei Porsche in Zuffenhausen – hinter den Fassaden und bei den Aktionären herrscht weniger festliche Stimmung. Foto: Schiermeyer

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der Sportwagenbauer hofft mit einem neuen Sparpaket auf die Wende. Diese könnte auch an den Aktienmärkten gelingen, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Dass Porsche bewegte Tage erlebt, ist offensichtlich. Mit dem der Belegschaft ansatzweise vorgestellten neuen Sparpaket geht der Blick direkt ins neue Jahr. Dies berührt auch die Aktie, die seit ihrem Höchststand Ende Mai 2023 von gut 120 Euro einen langen Verfall erlebt hat und aus dem Leitindex Dax geflogen ist. Nach ihrem Tiefstand unter 40 Euro am 26. Juni dieses Jahres hat jedoch eine Erholung eingesetzt, sodass die Aktie aktuell bei gut 47 Euro notiert und 2026 in einen stabilen Aufwärtssog geraten könnte.

 

„Verbrenner-Aus-Aus“ könnte Autowerte stabilisieren

Die Zuversicht, dass trotz aller Hindernisse – wie dem China-Geschäft oder den US-Zöllen – der Turnaround gelingt, erscheint nicht abwegig. Sie basiert vor allem auf der Modelloffensive – etwa mit dem runderneuerten Cayenne, der als Verbrenner und Plug-in-Hybrid gut ankommt. Ferner sollen die Arbeitskosten, wie erwähnt, massiv gedrückt werden. Vor allem aber folgt mit Michael Leiters im Januar ein Luxus- und Sportwagenexperte an der Spitze, der sich nicht noch um VW kümmern muss. Porsche will sich nicht mehr nur auf Elektro konzentrieren; somit könnte sich die anstehende Verkündung des „Verbrenner-Aus-Aus“ in der EU nicht nur auf diesen Autowert positiv auswirken.

Scheidender Porsche-Chef Blume: „Vermissen werde ich die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind"

Scheidender Porsche-Chef Blume „Vermissen werde ich die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind“

Oliver Blume gibt anlässlich seines Abschieds bei Porsche auch emotionale Einblicke in seine Zeit bei dem Sportwagenbauer. Und er äußert sich zu seinem Gehalt als VW-Chef.

Insgesamt spricht Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, von einem „robusten Ausblick für die Börsen“. Zweifel an den Aktienmärkten, die nachhaltige Gewinnmitnahmen oder sogar einen Einbruch nahelegten, hält er für „ungerechtfertigt“. Nach Handels- und KI-Ängsten habe sich der Markt ein dickes Fell zugelegt. Zur „Aufhübschung der Jahres-Performance“ würden zudem eher Aktien-skeptische Vermögensverwalter unter Zugzwang geraten, ihre Engagements hochzufahren – was aus Halvers Sicht für die vielfach diskutierte Jahresendrallye an den Börsen spricht.

Wie urteilt der Oberste Gerichtshof zu Trumps Zöllen?

In dieser Woche steht vor allem die Europäische Zentralbank im Fokus. Nachdem die US-Notenbank den Leitzins gesenkt hat, dürfte die EZB am Donnerstag die Füße stillhalten, wie die Experten erwarten. Zudem werden diverse makroökonomische Daten veröffentlicht. Der Wochenausklang könnte es in sich haben, sofern der Oberste Gerichtshof der USA dann sein Urteil zu Donald Trumps „reziproken“ Zöllen verkündet.

Weitere Themen

Qualitätsoffensive Bahn AG: Deutsche Bahn startet großen Umbau

Qualitätsoffensive Bahn AG Deutsche Bahn startet großen Umbau

Vorstandschefin Palla will den Staatskonzern schlanker aufstellen. Sofortprogramme sollen das Reiseerlebnis rasch verbessern – doch der Weg wird lang.
Von Thomas Wüpper
Preise für Backwaren in Stuttgart: „Müssen unsere Brötchen echt sauer verdienen“ – Bäckerei hadert mit Mindestlohn

Preise für Backwaren in Stuttgart „Müssen unsere Brötchen echt sauer verdienen“ – Bäckerei hadert mit Mindestlohn

Die Stuttgarter Bäckerei Sailer kämpft mit steigenden Kosten durch den Mindestlohn. Drohen Preiserhöhungen oder gibt es andere Lösungen? Ein Blick hinter die Ladentheke.
Von Imelda Flaig
Huber Automotive AG insolvent: Existenzsorgen bei Mitarbeitern – Zulieferer zahlt monatelang keine Gehälter

Huber Automotive AG insolvent Existenzsorgen bei Mitarbeitern – Zulieferer zahlt monatelang keine Gehälter

Gläubiger fühlen sich getäuscht. Beschäftigte bangen, ihre Familien nicht mehr ernähren zu können. Für den Insolvenzverwalter ein Fall, den es „in der Größenordnung nur selten“ gibt.
Von Anna-Sophie Kächele und Veronika Kanzler
Corona Soforthilfe: Die Zeit läuft für die Wirtschaftsministerin

Corona Soforthilfe Die Zeit läuft für die Wirtschaftsministerin

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut steht unter erheblichem Zeitdruck, den Konflikt um die Soforthilfen zu entschärfen – bis Ende Januar muss sie liefern, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Porsche-Manager Sebastian Rudolph: Der Sparringspartner des Konzernchefs Blume verlässt Porsche

Porsche-Manager Sebastian Rudolph Der Sparringspartner des Konzernchefs Blume verlässt Porsche

Der Kommunikationschef ist dafür verantwortlich, wie sich das Unternehmen öffentlich zeigt. Sebastian Rudolph ist allerdings mehr als der oberste Sprecher von Porsche-Chef Oliver Blume.
Von Klaus Köster
Umweltpolitik: Brüssel plant das Aus des harten Verbrenner-Aus?

Umweltpolitik Brüssel plant das Aus des harten Verbrenner-Aus?

Ab 2035 könnten weiterhin Verbrenner zugelassen werden – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Aus der EU-Kommission sickern nun Details zu einem geplanten Vorschlag durch.
Von Knut Krohn
Schiffbau: Meyer Werft vor Großauftrag von MSC und Führungswechsel

Schiffbau Meyer Werft vor Großauftrag von MSC und Führungswechsel

Vor gut einem Jahr musste der Staat die finanziell angeschlagene Meyer Werft retten. Jetzt steht ihr ein neuer Auftrag über mehrere Kreuzfahrtschiffe ins Haus.
Karlsruhe: Drogeriemarktkette dm startet Online-Apotheke

Karlsruhe Drogeriemarktkette dm startet Online-Apotheke

Kopfschmerztabletten per Mausklick: dm steigt ins Online-Arznei-Geschäft ein. Was sich für Kundinnen und Kunden jetzt ändert und warum der Apothekerverband warnt.
Stuttgarter Autobauer: Blume: Porsche-Vorstand erhält in diesem Jahr keinen Bonus

Stuttgarter Autobauer Blume: Porsche-Vorstand erhält in diesem Jahr keinen Bonus

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche steckt in der Krise. Das wirkt sich auch auf den Vorstand aus, wie der scheidende Chef Oliver Blume sagt.
Von Anne Guhlich, Joachim Dorfs und Rouven Spindler
Streit um Coronahilfen: Soforthilfe: Ministerin verspricht Lösung für Januar

Streit um Coronahilfen Soforthilfe: Ministerin verspricht Lösung für Januar

Der Konflikt um die Corona- Soforthilfen hält an: Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut nennt erstmals einen Zeitplan, wie sie mit den strittigen Fällen umgehen will.
Von Matthias Schiermeyer
Weitere Artikel zu Porsche Kommentar
 
 