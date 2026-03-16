Bei der Stadtputzete in Göppingen sind zahlreiche Helfer aktiv. Auch Oberbürgermeister Alex Maier stößt dazu, beklagt die Mentalität der Verschmutzer.
Das nasskalte Wetter hat sie nicht abgeschreckt. Mehr als 1400 Freiwillige hatten sich bereits im Vorfeld angemeldet, um bei der Göppinger Stadtputzete mitzuhelfen. Das erklärte Ziel: Gemeinsam öffentliche Flächen von Müll zu befreien und ein Zeichen für Umweltbewusstsein und Engagement zu setzen. Zu Werke gingen die Beteiligten in allen Stadtgebieten und Stadtteilen. Allein rund 1200 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Göppinger Schulen waren bei der Aktion dabei, wie Isabel Glaser von der AG Sauberes Göppingen betonte. In der Innenstadt versammelten sich laut Martin Bender von der Göppinger Clean-up-Initiative etwa 50 Teilnehmer in gelben Warnwesten. Mitunter auch dabei: die frisch in den Landtag gewählte und künftige Abgeordnete der Grünen, Mariska Ott. Etwas später stößt auch der Göppinger Oberbürgermeister Alex Maier dazu.