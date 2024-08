Gut dreißig Freundinnen und Freunde der nachtaktiven Flugtiere haben sich im Kornwestheimer Stadtgarten auf Spurensuche begeben. Für die „Batnight“ haben einige eine weite Anreise auf sich genommen. Ob es sich gelohnt hat?

Sabine Baumert 25.08.2024 - 12:42 Uhr

Die „Batnight“ ist eine Veranstaltung mit Aktionen zum Thema Fledermaus, die in ganz Europa Ende August stattfindet. Diese Tiere sind besonders in der Abenddämmerung aktiv. „Fledermäuse jagen Insekten, und die sind abends besonders zahlreich über Gewässern zu finden“, sagt Bernd Mathe, Vorstandssprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Kornwestheim. So ist der Treffpunkt im Stadtgarten bewusst gewählt. Dort mündet der Bachlauf in einen kleinen See, wo die Experten des Naturschutzbundes schon seit vielen Jahren im Spätsommer Fledermäuse beobachten. Die Verantwortlichen der Nabu-Ortsgruppe Stuttgart haben derweil für die Fledermaus-Fans der Landeshauptstadt einen Treffpunkt am Max-Eyth-See ausgemacht.