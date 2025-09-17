Mit „Bunt gegen Hass“ ist ein Projekt gestartet, das Haftentlassenen mit Cover-up-Tätowierungen auch optisch die Abkehr von der rechten Szene möglich macht
Es ist ein gewichtiger Mann, dem Kai Georgiadis die linke Wade rasiert – als Vorbereitung für das Tattoo, das er für seinen Kunden entworfen hat und das nun gestochen wird. Es ist eine Art Kaskade aus Totenköpfen, die sich vertikal aufeinanderstapeln. Das Motiv passt zu den zahlreichen martialischen Tattoos, die Michael Schrode (Name geändert) sonst noch am Körper und sogar im Gesicht trägt. Besonders viel künstlerische Freiheit hatte Georgiadis bei der Herstellung der Tattoo-Vorlage nicht, denn er muss auf der Wade ein sogenanntes Cover up platzieren. Das heißt: Ein früheres Tattoo wird quasi übermalt, „Da kommt nur viel Schwarz in Frage, damit das ursprüngliche Motiv nicht durchscheint“, erklärt er.