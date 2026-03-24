Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet vom 27. März bis zum 11. April verschiedenen Aktionen an. Dabei können die Besucher selbst kreativ werden und Tickets ergattern.
24.03.2026 - 13:00 Uhr
Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet in der Osterzeit vom 23. März bis zum 11. April verschiedene Aktionen: von Leckereien zum Probieren über Workshops und Paint2Life bis hin zu einer besonderen Ticketaktion. „Mit dem Frühling wächst auch die Lust auf gemeinsame Erlebnisse“, so Center-Manager Oliver Heuchert. „Genau das möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern rund um Ostern mit einem vielfältigen Programm bieten.“