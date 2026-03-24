Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet vom 27. März bis zum 11. April verschiedenen Aktionen an. Dabei können die Besucher selbst kreativ werden und Tickets ergattern.

Das Breuningerland in Ludwigsburg bietet in der Osterzeit vom 23. März bis zum 11. April verschiedene Aktionen: von Leckereien zum Probieren über Workshops und Paint2Life bis hin zu einer besonderen Ticketaktion. „Mit dem Frühling wächst auch die Lust auf gemeinsame Erlebnisse“, so Center-Manager Oliver Heuchert. „Genau das möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern rund um Ostern mit einem vielfältigen Programm bieten.“

Schokolade, Matcha und Wibele-Likör Inspiration fürs Osterkörbchen gibt es auf der Eventfläche vor Douglas: Dort präsentieren täglich von 11 bis 18 Uhr zwei Verkaufswägen wechselnde kulinarische Angebote. In der ersten Woche macht die Pâtisserie Kortyka vom 26. bis 28. März den Auftakt. Der ehemalige Chefpâtissier und Souschef der Sternerestaurants „Überfahrt“ am Tegernsee und „Der Zauberlehrling“ in Stuttgart bietet handgefertigte Pralinen und Gewürzschokoladen an. Parallel dazu wird Wibele-Likör vorgestellt – eine Spezialität, die den Vanillegeschmack des schwäbischen Kultgebäcks aufgreift.

Darauf folgt ab dem 30. März die Breuninger Confiserie mit Macarons und Pralinen. Ergänzt wird das Angebot durch Sendo Matcha. Ab dem 7. April präsentiert das Stuttgarter Familienunternehmen Siegle Selects griechische Delikatessen aus kleinen Manufakturen. Ergänzt wird das Angebot durch eine mobile Blumenbar von Blooming Events.

Schmetterlinge erwachen digital zum Leben

Kreative Mitmachaktionen sind ebenfalls Teil des Osterprogramms. Am 27. März und 4. April bastelt „Kati Make it“ auf der Fläche vor Hollister gemeinsam mit Besuchern individuell gestaltete Osternester. Kreativ wird es auch an der Paint2Life-Station: Hier können Groß und Klein Schmetterlinge ausmalen und anschließend digital in 3D-Optik zum Leben erwecken. Wer seinen Besuch im Breuningerland festhalten möchte, findet zudem mehrere Fotopoints.

Im Brenuningerland gibt es aktuell mehrere frühlingshafte Fotopoints. Foto: Breuningerland Ludwigsburg

Passend zur Frühlingsstimmung findet am 28. März sowie am 11. April in Kooperation mit der Landpartie Ludwigsburg eine besondere Aktion statt: Ab einem Einkaufswert von 200 Euro erhalten die ersten 100 Kunden ab 10 Uhr zwei Gratistickets für das Event am Schloss Monrepos. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 10. Mai statt und versammelt rund 180 Aussteller mit kulinarischen Spezialitäten, Gartenideen und einem bunten Rahmenprogramm.