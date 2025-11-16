Mit einem Aktionstag drängt die Bürgerinitiative des Vereins „Stadt(t)räume“ am vergangenen Samstag auf eine rasche Weiternutzung des Schoettle-Areals.
Wird das ehemalige Statistische Landesamt in Heslach zu einem Lost Place? Die Bürgerinitiative „Stadt(t)räume“ drängt die Stadt seit Jahren dazu, das Gebäude dem Land abzukaufen. Dass das Rathaus nun finanziell klammen Zeiten entgegensteuert, erschwert das Vorankommen. Noch vor Weihnachten wird im Gemeinderat über den nächsten Doppelhaushalt gesprochen. Mit ihrem Aktionstag „Schoettle-Areal - Schlüsselmoment für Stuttgart“ am vergangenen Samstag auf dem Marienplatz hat die Bürgerinitiative deshalb erneut auf die Dringlichkeit der raschen Weiterentwicklung des Areals aufmerksam gemacht.