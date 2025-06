Im Stuttgarter Zoo stehen am Samstag, 21. Juni, die vom Aussterben bedrohten Giraffen im Mittelpunkt. Welche Mitmachangebote gibt es für Groß und Klein?

Iris Frey 18.06.2025 - 10:03 Uhr

Sie gehören zu den höchsten Landtieren der Welt, und sie sind bedroht: die Giraffen. In der Wilhelma wird bei einem Aktionstag am Samstag, 21. Juni, darüber informiert. Am Welt-Giraffentag gibt es einen Stand direkt vor der Giraffenanlage, an dem das Team der Wilhelmaschule Fragen über die eleganten Paarhufer aufklärt. Seit Anfang Mai leben in der Wilhelma noch die drei Giraffenkühe Lindani, Sala und Nyiri, nachdem der junge Giraffenbulle Tilodi wegen einer Darmverschlingung gestorben war. Doch es soll wieder ein neuer Bulle kommen. Das hatte Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin angekündigt. Der Stuttgarter Zoo hat die Suche beim Europäischen Zooverband EAZA angemeldet. Um 12 und um 14 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit den Tierpflegerinnen und -pflegern zu sprechen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Beim Aktionstag sind die Kinder eingeladen, Giraffen-Masken zu basteln. Groß und Klein können an einem Giraffen-Memory teilnehmen.