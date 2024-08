Die sogenannte Letzte Generation nervt und verursacht Schäden. Ihnen diese in Rechnung zu Stellen ist richtig, findet unser Autor Christian Gottschalk. Das hat aber womöglich einen Haken.

Christian Gottschalk 15.08.2024 - 11:42 Uhr

Die Klimakleber haben ihren Fokus weg von Straßenkreuzungen und hin auf Rollbahnen gerichtet. Es dürfte inzwischen kaum einen Flughafen in Deutschland mehr geben, der nicht von den Mitgliedern der so genannten Letzten Generation vorübergehend still gelegt worden ist. Stuttgart, Berlin, Nürnberg und Köln sind jetzt nur die ganz aktuellen Beispiele. Ob Straße oder Rollbahn, die Grundproblematik bleibt. Außerhalb der eigenen Blase wird das berechtigte Anliegen, mehr Klimaschutz zu fordern, durch die kriminellen Aktionen nicht gefördert. Die in Geiselhaft genommenen Verkehrsteilnehmer wenden sich ab. Und: von Strafen lassen sich die Aktivisten nicht abhalten. Das Luftsicherheitsgesetz zu verschärfen ist aus diesem Grund reine Symbolik.