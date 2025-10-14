Vor allem die Corona-Variante Stratus sorgt aktuell für viele Infektionen. Wie lange dauert die Krankheit?
14.10.2025 - 13:57 Uhr
In Deutschland treten derzeit vor allem die Corona-Varianten Nimbus (NB.1.8.1) und Stratus (XFG) auf. Dabei ist Stratus laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit gut 80 % der Fälle die vorherrschende Variante. Das liegt vor allem daran, dass Stratus eine höhere Übertragbarkeit aufweist und eine bessere Immunflucht besitzt als Nimbus. Doch dauern Infektionen mit diesen Varianten länger als bei älteren Corona-Varianten?