Ein Zeuge beobachtet Rauch, für zwei Crew-Mitglieder endet die Fahrt im Krankenhaus. Was führte zu dem Zwischenfall und wie geht es den rund 30 Passagieren?
29.06.2026 - 09:48 Uhr
Wegen Rauchs auf einer Bodensee-Fähre sind zahlreiche Rettungskräfte und die Wasserschutzpolizei zum Anleger in Friedrichshafen geeilt. „Eine sofortige Überprüfung der Fähre ergab, dass die Abdeckung einer Lampe im Maschinenraum abgefallen und auf dem heißen Motor verschmort war“, teilte das Polizeipräsidium Einsatz mit.