Alb-Fils-Klinikum in Göppingen: Durch den Zelttunnel in den Neubau

Knapp 350 Patienten werden am Samstag in die neue Alb-Fils-Klinik umziehen. Für Besucher bleibt das Krankenhaus an diesem Tag geschlossen.

Seit gut zwei Jahren bereitet sich das Alb-Fils-Klinikum auf diesen Tag vor, nun ist es so weit: An diesem Samstag, 5. Juli, werden die Patienten vom Alt- in den Neubau umziehen. Der Weg dorthin ist zwar nicht weit, dennoch wird dieser Tag ein Kraftakt werden, hatten die Klinik-Geschäftsführer Dr. Ingo Hüttner und Wolfgang Schmid schon im Frühjahr deutlich gemacht. Der Teufel steckt oft im Detail, die Technik muss funktionieren, zusätzliches Personal an Bord sein. Und in einem Krankenhaus gibt es keinen Stillstand, sieben Tage die Woche, rund um die Uhr.​