Die Aktion wird auf Aldi Süd ausgeweitet: Gefährliche Kleinteile können sich lösen und zur Erstickungsgefahr für Kleinkinder werden. Betroffene Artikel nicht verwenden!

Die Faschingszeit ist für viele Kinder ein besonderes Highlight, doch aktuell gibt es ein Problem, das die Feierlaune trüben könnte. Die Florett Textil GmbH & Co. KG hat einen dringenden Produktsicherheitsrückruf für bestimmte LILY & DAN Karnevalskostüme gestartet, die bei Aldi Nord und Aldi Süd verkauft wurden.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnet Ist der Faschingsdienstag ein Feiertag? In Rio de Janeiro ist am Fasnachtsdienstag nicht ans Arbeiten zu denken, und in Stuttgart gibt es einen großen Umzug. Wer bekommt heute zumindest den halben Tag frei? Der Grund für den Rückruf ist besorgniserregend: Bei den betroffenen Kostümen können sich Kleinteile lösen, die von Kindern verschluckt werden könnten. Bei Aldi Süd wurde präzisiert, dass die Naht des Klettverschlusses an der Vorderseite reißen kann. Lose Klettverschlussteile können dann in den Mund genommen werden. Dadurch besteht besonders für Kinder unter drei Jahren eine ernsthafte Erstickungsgefahr.

Kostümrückruf bei Aldi – diese Verkleidungen sind betroffen. Foto: Aldi

Kostüm-Rückruf bei Aldi Nord und Süd

Bei Aldi Nord: Zwei Varianten des LILY & DAN Karnevalskostüms in der Größe XS (92/104) - „Marienkäfer“ und „Feuerwehrmann“

Bei Aldi Süd: Die Variante „Cape Ladybug“ (Marienkäfer) in Größe XS/92-104 (2-4 Jahre) mit der GTIN 4069365141472

Die Kostüme wurden bei Aldi Nord ab dem 2. Februar 2026 und bei Aldi Süd ab dem 5. Februar 2026 im Rahmen einer Aktion verkauft. Wichtig zu wissen: Andere Größen, Modelle oder weitere Artikel des Herstellers sind nicht betroffen.

Aldi nimmt Verkleidung ohne Kassenbon zurück

Was sollten Eltern jetzt tun? Der Hersteller und beide Discounter raten dringend davon ab, die betroffenen Kostüme weiter zu benutzen. Kunden können die Artikel in jede Filiale von Aldi Nord oder Aldi Süd zurückbringen, wo der Kaufpreis selbstverständlich ohne Vorlage des Kassenbons erstattet wird.

Für weitere Fragen hat die Florett Textil GmbH & Co. KG eine spezielle Hotline eingerichtet. Diese ist werktags von 8 bis 18:30 Uhr unter der Nummer +49 208 4432 288 erreichbar. Alternativ können Verbraucher ihre Anliegen auch per E-Mail an info@florett-int.de richten.

Karnvevalskostüme von Aldi verschenkt?

Aldi und der Hersteller bitten um Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten und fordern alle Kunden dazu auf, diesen Rückruf ernst zu nehmen und besonders Personen zu informieren, denen die betroffenen Produkte möglicherweise weitergegeben wurden.