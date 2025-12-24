Erstmals in seiner Karriere tritt der Tenor Alexander Lachner aus Filderstadt im Juni kommenden Jahres im Theaterhaus auf.
24.12.2025 - 08:00 Uhr
Für den Tenor Alexander Lachner ist Filderstadt der Ort, an dem er nach eigenem Bekunden besonders gerne lebt. Für seine künstlerischen Aktivitäten ist er das Jahr über viel im Land unterwegs. Mitte Dezember etwa tritt er traditionell in der Michaelskirche in Leonberg-Eltingen auf an zwei Abenden. Das sind Benefizkonzerte für den Verein Lebenshilfe und für das Hospiz.